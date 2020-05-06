В Баку четыре человека отравились лекарствами

За последние 10 дней в Клинический медицинский центр №1 в Баку обратились четыре человека с признаками медикаментозного отравления.

Об этом oxu.az сообщил заведующий токсикологическим отделением центра Азер Магсудов.

По его словам, за это время не было зафиксировано ни одного случая отравления метиловым спиртом.

«В отделение токсикологии центра также были доставлены два человека, отравившиеся уксусной кислотой, и столько же — угарным газом. Все пациенты проходят лечение.

Кроме того, из Имишлинского района был доставлен один пациент со змеиным укусом», — сказал токсиколог, отметив, что летальных исходов за это время зафиксировано не было.

«С подозрением на отравление угарным газом в отделение доставили двоих детей. После оказания необходимой медицинской помощи их выписали домой», — сказал А.Магсудов.