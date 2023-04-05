Бакинский зоопарк пополнение: радостная новость сообщается на странице зоопарка в Инстаграм, передает #.

Новорожденные тигрята — самец и две самки чувствуют себя прекрасно. Детеныши, вес которых находится в диапазоне 5,4 — 5,7 килограмм, не отходят от матери, так как еще не привыкли к местности просторного бакинского зоопарка.

Тигрята начинают самостоятельную жизнь в возрасте 4-х лет. У новорожденных тигрят глаза и уши остаются закрытыми, поэтому первое время они находятся под наблюдением матери.

В сообщении отмечается, что тигрятам пока не дали имен.

В зоопарке вновь решили прдключить к этому вопросу всех желающих.

Пользователи социальных сетей могут предлагать свои варианты по следующему линку:

https://www.instagram.com/p/ Cqm7biIDC1C/?igshid= YmMyMTA2M2Y=