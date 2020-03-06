В бакинском бульваре проведены дезинфекционные работы

В Управлении Приморского бульвара проведены дезинфекционные работы.

Об этом Trend сообщили в данной структуре в пятницу.

Было отмечено, что в рамках исполнения Плана действий Кабмина по предотвращению угрозы распространения в стране коронавирусной инфекции продолжаются профилактические меры.

Согласно информации, специальными дезинфицирующими растворами обработаны все административные здания, столовые, склады и офисы на территории бульвара. Эти работы осуществлены компаниями, которые специализируются в данном направлении и обладают соответствующим сертификатом. Наряду с этим, в рамках Плана действий также проводится просветительская работа среди сотрудников структурных ведомств Управления Приморского бульвара.