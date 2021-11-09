«Подготовка большинства личного состава Азербайджанской Армии осуществлялась в учебно-тренировочном центре Турции. Наша нация, религия, язык, культура одна. Мы воспользовались этим шансом, умело извлекли пользу из опыта Вооруженных сил Турции и продолжаем это делать».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Министр сказал, что Вооруженные силы Турции являются одной из самых сильных армий в мире: «Я сам многому учусь у генералов, которые здесь сидят. После войны по поручению Президента страны, проанализировав итоги войны, мы вновь осуществили меры по организации в Азербайджанской Армии. По поручению Президента Азербайджана в настоящее время мы продолжаем организовывать Азербайджанскую армию в соответствии с моделью Вооруженных сил Турции».

«Мы создаем в Азербайджанской Армии несколько новых структур — оперативных структур (коммандос), бригад».

Отметив наличие больших планов на будущее, министр подчеркнул, что много военнослужащие оперативных бригад (коммандос) проходят обучение в Турции и после возвращения в Азербайджан продолжают службу в самых важных соединениях.