Согласно соответствующему приказу министра обороны среди военнослужащих были проведены соревнования по военному пятиборью. Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На соревнованиях спортсмены-военнослужащие, проходящие службу в различных видах войск и соединениях, померились силами в личном и командном первенствах.

В рамках соревнований по военному пятиборью военнослужащие испытали свои силы в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании, кроссе и плавании.

В заключение победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.