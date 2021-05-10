В азербайджанской армии прошла церемония присяги — ВИДЕО

Согласно ежегодному плану подготовки, утвержденному министром обороны, 10 мая в азербайджанской армии состоялась церемония приведения к военной присяге молодых солдат.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Она началась с исполнения государственного гимна Азербайджана. Новобранцы торжественно приняли военную присягу и дали клятву на верность Родине.

Затем представители Министерства обороны и командование воинских частей поздравили молодых солдат с принятием присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми, тщательно изучать вверенные им оружие и технику, достойно выполнять свой воинский долг перед Родиной.

Церемония завершилась прохождением личного состава перед трибуной торжественным маршем.