В азербайджанской армии прошла церемония присяги — ВИДЕО

Согласно ежегодному плану подготовки, утвержденному министром обороны, 10 мая в азербайджанской армии состоялась церемония приведения к военной присяге молодых солдат.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Она началась с исполнения государственного гимна Азербайджана. Новобранцы торжественно приняли военную присягу и дали клятву на верность Родине.

Затем представители Министерства обороны и командование воинских частей поздравили молодых солдат с принятием присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми, тщательно изучать вверенные им оружие и технику, достойно выполнять свой воинский долг перед Родиной.

Церемония завершилась прохождением личного состава перед трибуной торжественным маршем.

| 2021-05-10T18:29:04+04:00 10 мая 2021, 19:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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