«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся в зданиях, построенных 30-40 лет назад или 1 год назад, — это последующие вмешательства и изменения, которые жители и владельцы вносят без разрешения».

Об этом в интервью АПА сказал заместитель начальника Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Эльхан Асадов.

Эльхан Асадов сказал, что сегодня в Баку и на территории республики сталкиваются с такими случаями, как разрушение панелей многоблочных зданий, бетонных панельных зданий, построенных в 70-х годах, расширение помещений или дверей путем разрушения фундамента в подвалах, снос определенных конструкций с целью изменения планировки квартиры:

«Я бы сказал, что это наша самая большая проблема с точки зрения сейсмоустойчивости. Считаю, что борьбу с этим нужно ужесточить. Согласно законодательству, каждый собственник или балансодержатель несут ответственность за охрану помещений. Даже при отсутствии вмешательства, если они видят какие-то недочеты, трещины, разрушения в зданиях, должны обращаться к нам, и наши институты на договорной основе проводят обследование этих зданий, составляются акты, и на основании этого собственники принимают необходимые меры для устранения недочетов».