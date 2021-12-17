Азербайджан будет производить 66 наименований нового вооружения и военной техники.

Как передает АПА, об этом журналистам заявил заместитель министра оборонной промышленности Мехман Бахышов.

Он отметил, что в следующем году начнется их серийное производство.

С 2007 года по 2020 год Министерство оборонной промышленности произвело продукции на 2 млрд. 780 млн. манатов. По сравнению с 2007 годом в 2020 году общий объем произведенной продукции вырос в 9,3 раза, а объем продукции оборонного предназначения – в 12,8 раза.

В настоящее время производится более 1000 наименований продукции оборонного предназначения.

Наряду с этим в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ завершена разработка более 400 изделий оборонного предназначения, обеспечено их серийное производство.

В прошлом году были произведены оружие и военная техника 156 наименований. Более 1000 наименований продукции оборонного назначения были приняты на вооружение и переданы ВС Азербайджана.