В Азербайджане завершается конкурс по приему на работу учителей на бессрочной основе

Сегодня, 6 марта, в Азербайджане завершается конкурс по приему на работу на бессрочной основе учителей, работающих по срочному трудовому контракту в общеобразовательных школах Минобразования.

Как говорится в сообщении ведомства, конкурс стартовал 2 марта.

В нем принимают участие учителя, набравшие необходимый проходной балл на конкурсах по приему на работу в 2018/19 и 2019/20 учебных годах, имеющие среднее специальное или высшее педагогическое образование, принятые на работу на существующие или новые вакантные места.

Проходной балл для приема на работу в школу, где не применяются поощрительные меры, преподавателей музыки, изобразительного искусства и физкультуры составляет 42, других предметов — 48.

Проходной балл для приема в учебные заведения, где применяются поощрительные меры, учителей музыки и ИЗО составляет 30, по другим предметам — 36.

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