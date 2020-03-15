В Азербайджане зарегистрированы еще четыре случая заражения коронавирусом

В Азербайджана зарегистрированы четыре факта заражения новым типом коронавируса.

Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Здоровье других пациентов, помещенных в больницы с особым режимом, строго контролируется, и принимаются соответствующие меры для их лечения.

«Учитывая тот факт, что коронавирусная инфекция объявлена глобальной пандемией, и продолжение распространения вируса, с целью надежной защиты здоровья и обеспечения безопасности населения призываем наших граждан быть более внимательными, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, к полному выполнению решений и правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров», — отмечается в заявлении Оперативного штаба.

| 2020-03-15T17:31:39+00:00 15 марта 2020, 16:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss