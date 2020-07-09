В Азербайджане зарегистрировано 548 новых фактов инфицирования коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 548 случаев заражения коронавирусом, 491 человек вылечился.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Десять пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 22464 факта заражения коронавирусной инфекцией. 13591 человек вылечился, 284 скончались, 8589 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7505 тестов на коронавирус, за минувший период — 544 735 тестов.