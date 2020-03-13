В Азербайджане запретили свадьбы и траурные церемонии

Коронавирус COVİD-19 стремительно распространяется между странами мира. Долгий инкубационный период вируса, темпы распространения и тот факт, что вакцина от него все еще не разработана, вынуждает государства принимать более серьезные меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в связи с коронавирусом глобальную пандемию и исходя из рекомендаций ВОЗ по пресечению распространения вируса возникла необходимость в ряде неотложных мер. В связи с этим было принято решение сроком на один месяц отменить массовые мероприятия. От государственных и частных структур, граждан требуется серьезно соблюдать особые правила.

Как сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, что начиная с 00:00 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции.

В частности, на территории всей страны запрещается проведение свадебных торжеств (за исключением свадебных торжеств, заранее назначенных на 14 и 15 марта)

Кроме того, в Азербайджане запрещается проведение траурных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах. Исключение составляет лишь церемония похорон.