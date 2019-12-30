В Азербайджане задержан экс-директор Центра интеллектуального управления транспортом

Арестован бывший директор Центра интеллектуального управления транспортом Анар Расулов.

Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, Расулов был задержан по подозрению в мошенничестве, следствие ведется в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. В отношении бывшего директора решением Наримановского суда города Баку седьмого декабря избрана мера пресечения в качестве ареста сроком на четыре месяца.

Арест Расулова никак не связан с его былой должностью, так как он задержан по подозрению в присвоении имущества гражданина.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные меры.(trend)

| 2019-12-30T15:51:16+00:00 30 декабря 2019, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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