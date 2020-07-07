В Азербайджане за сутки выявлено еще 537 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 537 случаев заражения коронавирусом, 453 человека вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Семь пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 21 374 факта заражения коронавирусной инфекцией. 12 635 человек вылечились, 265 скончались, 8 474 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7 102 теста на коронавирус, за минувший период — 529 875 тестов.