В Азербайджане за сутки выявлено еще 537 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 537 случаев заражения коронавирусом, 453 человека вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Семь пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 21 374  факта заражения коронавирусной инфекцией. 12 635 человек вылечились, 265 скончались, 8 474 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7 102 теста на коронавирус, за минувший период — 529 875 тестов.

| 2020-07-07T19:03:23+04:00 7 июля 2020, 19:04|12345 (Пока оценок нет)
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