В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом, 14 человек вылечились.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 904 человека вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 55.

За последние сутки в стране проведено 2 782 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 850 674 теста.