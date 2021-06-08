В Азербайджане выявлено еще 102 случая заражения коронавирусом, 273 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 334 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 327 387 человек вылечились, 4 947 скончались, число активных больных – 2 515.

За прошедшие сутки проведено 8 655 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 581 073 теста.