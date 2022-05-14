В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 324 человека. Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составил 371 человек, второй дозой — 372 человека, третьей и более дозами — 2 302 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 289 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 684 752, из них первую дозу вакцины получили 5 343 567, две дозы — 4 843 793, бустерную дозу — 3 254 508 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата — 242 884 человека.