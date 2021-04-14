В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 071 человек излечился.

Oб этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 291 894 факта заражения коронавирусной инфекцией, 255 833 человека вылечились, 4 009 человек скончались, число активных больных составляет 32 052 человека.

За последние сутки было проведено 14 086 тестов, всего — 3 054 472 теста.

| 2021-04-14T16:48:19+04:00 14 апреля 2021, 16:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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