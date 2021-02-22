В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 72 заболевших, скончались четыре человека, передает Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 233 201 случай заражения COVID-19, из этого числа 227 836 человек вылечились, 3 202 – скончались. Продолжается лечение 2 163 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 3 942 теста, в целом за все время пандемии – 2 555 058 тестов.

| 2021-02-22T20:41:03+04:00 22 февраля 2021, 19:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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