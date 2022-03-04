В Азербайджане выявлено еще 588 случаев заражения коронавирусом, 1 185 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

15 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 788 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 772 715 человек вылечились, 9 488 скончались, число активных больных – 6 322.

За прошедшие сутки проведено 6 829 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 585 992 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 28 427 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 1 627, вторую дозу получили 1 717, бустерную дозу – 23 552 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 531 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 111 019, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 305 977, вторую дозу получили 4 792 145, бустерную дозу – 2 801 802 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 211 095 человек.