В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 302 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 383 человека вылечились, 9 717 скончались, число активных больных – 202.

За прошедшие сутки проведено 2 653 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 966 738 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1908 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 579, вторую дозу получили 246, бустерную дозу – 922 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 161 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 768 446, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 355 145, вторую дозу получили 4 854 038, бустерную дозу – 3 309 825 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 249 438 человек.