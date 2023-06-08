В Азербайджане выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, 13 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлен 1 случай смерти от коронавируса.

821 572 человека вылечились, 10 280 скончались, число активных больных — 21. За прошедшие сутки проведено 678 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 629 576 тестов.

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 62 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 38, вторую дозу получили 3 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 19, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 2 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 966 025, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 634, вторую дозу получили 4 883 957 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины, составило 3 404 189, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 266 245 человек.