В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 270 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 270 новых случаев инфицирования коронавирусом, 117 человека вылечились и были выписаны домой.

Об этом 28 февраля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

От COVID-19 скончались еще два пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 234 537267 человек, 3 220 из них скончались, 228 768 — вылечились, 2 549 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 598 679 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа — 7 444).