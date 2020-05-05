В Азербайджане выявлены 76 новых инфицированных коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 28 человек излечились и были выписаны домой.
В нашей стране факт заражения коронавирусной инфекцией выявлен у 2 060 человек, из них 1 508 человек излечились, 26 человек умерли, 526 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 21 из них тяжелое, состояние 27 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.
За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 164 481 тест.