В Азербайджане выявлены 76 новых инфицированных коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 28 человек излечились и были выписаны домой.

В нашей стране факт заражения коронавирусной инфекцией выявлен у 2 060 человек, из них 1 508 человек излечились, 26 человек умерли, 526 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 21 из них тяжелое, состояние 27 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 164 481 тест.

| 2020-05-05T17:28:11+00:00 5 мая 2020, 17:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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