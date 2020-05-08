В Азербайджане выявлены 75 новых инфицированных коронавирусом

В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 2 279 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 576, скончались 28 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 675 лиц, из них состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 39 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане был проведено 181 530 тестов.

| 2020-05-08T16:01:28+00:00 8 мая 2020, 15:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss