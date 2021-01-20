В Азербайджане выявлены 332 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 12 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 332 новых случая инфицирования коронавирусом, 897 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 20 января сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 12 пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 228 028 человек, 3 044 из них скончались, 217 617 — вылечились, 7 367 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 336 498 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа — 7 991).

| 2021-01-20T17:14:46+04:00 20 января 2021, 17:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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