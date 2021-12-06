В Азербайджане выявлено еще 585 случаев заражения коронавирусом, 944 человека вылечились.

Oб этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

16 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 596 973 факта заражения коронавирусной инфекцией. 565 521 человек вылечился, 7983 скончались, число активных больных — 23 469 .

За прошедшие сутки проведено 5 385 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 608 158 тестов.