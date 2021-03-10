В Азербайджане выявлено еще 515 случаев заражения коронавирусом, 7 скончались

В Азербайджане выявлено еще 515 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 201 человек вылечился, 7 скончались.

Oб этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 237 775 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 230 116 человек вылечились, 3 257 скончались, число активных больных – 4 402. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 671 613 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 8 462 теста.