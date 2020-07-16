В Азербайджане выявлено еще 493 случая заражения коронавирусом, 561 человек вылечился.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Восемь пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 26 165 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 17 256 человек вылечились, 334 скончались, 8 575 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 8 722 теста на коронавирус, за минувший период — 601 500 тестов.