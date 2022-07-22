В Азербайджане выявлено еще 337 случаев заражения коронавирусом, 152 человека вылечились, 2 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 795 832 факта заражения коронавирусной инфекцией. 784 508 человек вылечились, 9 733 скончались, число активных больных — 1591.

За прошедшие сутки проведено 3 087 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 018 167 тестов.