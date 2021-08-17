В Азербайджане выявлено еще 3 322 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 847 человек вылечились.

18 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 373 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 340 174 человека вылечились, 5188 скончались, число активных больных – 27813.

За последние сутки проведено 15 007, за прошедшее время – 4 235 142 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 71 732 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 53 662, вторую дозу получили 18 070 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5 866 215, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 473 806, вторую дозу получили 2 392 409 человек.