В Азербайджане выявлено еще 25 случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 25 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 122, скончался 1 человек, передает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончавшийся гражданин 1940 года рождения, с положительным результатом на COVID-19, страдал от ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, постинфарктного кардиосклероза.

На сегодняшний день в стране 1398 человек инфицированы коронавирусом, 712 из них прошли курс лечения и выздоровели, 19 человек скончалось, 667 находятся на лечении в специальных больницах. Из них состояние 19-ти оценивается как критическое, 26-ти как умеренно тяжелое, здоровье остальных пациентов стабильное.

За прошедший период было проведено 95 747 тестов для выявления новых случаев заражения.

| 2020-04-19T17:56:31+00:00 19 апреля 2020, 17:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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