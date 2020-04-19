В Азербайджане выявлено еще 25 случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 25 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 122, скончался 1 человек, передает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончавшийся гражданин 1940 года рождения, с положительным результатом на COVID-19, страдал от ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, постинфарктного кардиосклероза.

На сегодняшний день в стране 1398 человек инфицированы коронавирусом, 712 из них прошли курс лечения и выздоровели, 19 человек скончалось, 667 находятся на лечении в специальных больницах. Из них состояние 19-ти оценивается как критическое, 26-ти как умеренно тяжелое, здоровье остальных пациентов стабильное.

За прошедший период было проведено 95 747 тестов для выявления новых случаев заражения.