В Азербайджане выявлено еще 1 876 случаев заражения коронавирусом, 2 248 человек вылечились.

Oб этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

22 пациентa с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 552 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 513 648 человек вылечились, 7342 скончались, число активных больных – 31 332.

За прошедшие сутки проведено 8 615 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5309 867 тестов.