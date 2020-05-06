В Азербайджане выявлено 67 случаев инфицирования коронавирусом, 2 скончались

В Азербайджане отмечено 67 новых фактов заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели и были выписаны домой.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, от инфекции скончались двое граждан 1958 и 1969 г.р., результаты анализов на COVID-19 у которых оказались положительными.

До сих пор в стране выявлено 2 127 случаев заражения инфекцией. 1 536 инфицированных вылечились, 28 скончались, 563 проходят лечение в больницах особого режима.

Состояние 24 заразившихся тяжелое, 33 — средней тяжести, остальных — стабильное.

За указанный период проведено 169 790 тестов на выявление инфекции.