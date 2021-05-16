В Азербайджане выявлено 472 новых случая заражения COVİD-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 472 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 122 человека, скончались — 11, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 329 843 факта заражения коронавирусной инфекцией, 314 900 человек вылечились, 4 779 скончались, число активных больных — 10 164. За последние сутки проведено 8 374, за прошедшее время – 3 384 053 теста на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 17 623 человека, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 455, вторую дозу получили 13 168 человек.