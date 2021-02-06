В Азербайджане выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом, 201 человек выздоровел. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 231 022 факта заражения коронавирусной инфекцией, 224 961 человек выздоровели, 3 156 человек скончались. В настоящее время насчитывается 2 905 активных больных коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 582 теста, всего — 2 446 300 тестов.