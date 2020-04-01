В Азербайджане выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом — Оперативный штаб

В Азербайджане выявлен 61 новый факт заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Инфицированные лица помещены в больницы особого режима.

Отметим, что в стране зафиксировано 359 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 26 выздоровели, пятеро скончались.

В настоящее время в больницах продолжается лечение 328 человек.

Состояние 7 из них тяжелое, у 17 же расценивается как средней тяжести, самочувствие остальных стабильное.

Осуществляется обследование 4 518 человек, помещенных в различные зоны карантина.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения были проведены около 35 тысяч тестов.

| 2020-04-01T14:44:26+00:00 1 апреля 2020, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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