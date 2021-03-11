В Азербайджане выпал снег

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, на территории страны, как и ожидалось, продолжаются осадки.

По состоянию на 21:00 четверга в Дашкесане, Гёйгёле, Габале, Шеки, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Набране, Шахдаге, Хыналыге выпал снег.

В Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Агстафе, Балакяне, Огузе, Загатале, Исмайыллы, Хачмазе, Тертере, Барде, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Бейлягане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Ярдымлы, Лякяране, Астаре, Агсу, Шабране, Сумгайыте, Баку, Маштаге, Пираллахи, Бине, на Нефтяных камнях и острове Чилов прошел дождь.

Дул северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с в Нефтчале, до 18 м/с – в Билясуваре и Гаджигабуле.

Согласно прогнозу, 12 марта погода ухудшится, ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.