В Азербайджане введен запрет на посещение мечетей

В целях предотвращения возможной опасности, вызванной коронавирусом, в Азербайджане введены ограничения на посещение мечетей и мест поклонения.

По полученной Report информации, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании с участием полномочных представителей Совета казиев Управления мусульман Кавказа.

Было отмечено, что с учетом серьезной опасности, вызванной коронавирусом, и запрета массовых мероприятий в Азербайджане для предотвращения распространения инфекции на территории страны, посещение мечетей и мест поклонения в стране и совершение здесь религиозных обрядов временно запрещается.

Верующих просят исполнять указанное решение.

| 2020-03-17T20:58:21+00:00 17 марта 2020, 21:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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