В Азербайджане врачам раздали лицевые щитки для защиты от коронавируса

В рамках проекта STEAM Azərbaycan продолжается производство в тестовом режиме пластиковых защитных щитков, ряда медицинских приборов и оборудования.

Уже произведено и роздано медперсоналу более 1 500 защитных щитков, сообщает Trend.

Производственный процесс осуществляется посредством специальных 3D-принтеров.

Материал, используемый при производстве, экологически чистый и безопасный.

Полностью закрывая лицо, щитки защищают от инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

Отмечается, что старт проекту STEAM Azərbaycan был дан Министерством образования в сентябре 2019 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева.