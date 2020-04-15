В Азербайджане врачам раздали лицевые щитки для защиты от коронавируса

В рамках проекта STEAM Azərbaycan продолжается производство в тестовом режиме пластиковых защитных щитков, ряда медицинских приборов и оборудования.
Уже произведено и роздано медперсоналу более 1 500 защитных щитков, сообщает Trend.
Производственный процесс осуществляется посредством специальных 3D-принтеров.
Материал, используемый при производстве, экологически чистый и безопасный.
Полностью закрывая лицо, щитки защищают от инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.
Отмечается, что старт проекту STEAM Azərbaycan был дан Министерством образования в сентябре 2019 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева.