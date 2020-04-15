В Азербайджане врачам раздали лицевые щитки для защиты от коронавируса

В рамках проекта STEAM Azərbaycan продолжается производство в тестовом режиме пластиковых защитных щитков, ряда медицинских приборов и оборудования.

Уже произведено и роздано медперсоналу более 1 500 защитных щитков, сообщает Trend.

Производственный процесс осуществляется посредством специальных 3D-принтеров.

Материал, используемый при производстве, экологически чистый и безопасный.

Полностью закрывая лицо, щитки защищают от инфекции, которая передается воздушно-капельным путем.

Отмечается, что старт проекту STEAM Azərbaycan был дан Министерством образования в сентябре 2019 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

| 2020-04-15T13:06:11+00:00 15 апреля 2020, 13:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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