Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о смене мест рабочего и выходного дней, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно постановлению, в целях обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней меняются местами рабочий день 19 июля и выходной – 17 июля.

Таким образом, 17 июля будет рабочим днем, а 18, 19, 20 и 21 июля – нерабочими днями.

Отметим, что согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана, Гурбан байрамы будет отмечаться 20 и 21 июля. Эти дни также считаются нерабочими согласно Трудовому кодексу Азербайджана.