В Азербайджане в ноябре 2021 года на минах подорвались девять человек, сообщает Общественное объединение «Азербайджанская кампания против мин».

Как говорится в сообщении, эти данные были получены от официальных структур, региональных координаторов и других источников.

«В ноябре в результате подрыва на мине погиб один мирный житель. Также в результате минных инцидентов ранения получили восемь человек, среди которых сапер, пограничник, двое военнослужащих Внутренних войск и четыре гражданских лица. За указанный период в шести случаях причиной были противопехотные, в одном – противотанковая мина. Минные инциденты произошли в Джебраильском, Агдамском, Геранбойском, Лачинском, Физулинском и Зангиланском районах Азербайджана», — сообщили в Общественном объединении.

Было отмечено, что с начала года от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 97 граждан Азербайджана.