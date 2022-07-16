В Баку и на Абшеронском полуострове до конца второй декады июля сохранится теплая погода, температура воздуха повысится до 34-38°, местами до 40°.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер с вечера 17 числа до 21 достигнет 15-18 м/с, местами — 20-23 м/с, 20-21 июля в некоторых частях полуострова — 25 м/с.

В районах Азербайджана до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, температура воздуха повысится до 37-40°, местами — 42-44°, в горах — 30-33°.

Западный ветер достигнет 15-18 м/с, с вечера 17 числа до 21 местами — 20-25 м/с.