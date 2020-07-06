В Азербайджане установлены нормы плотности размещения посетителей объектов общепита в период пандемии

Кабинет министров принял постановление «О регулировании некоторых вопросов, связанных с приемом клиентов в учреждениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)».

В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, утверждены следующие «нормы плотности на одного человека при приеме клиентов в учреждениях общественного питания во время пандемии коронавируса (COVID-19)»:

— принимая во внимание прямое влияние интенсивного скопления людей в период пандемии коронавируса (COVID-19) на интенсивность распространения заболевания, одновременное число клиентов в учреждениях общественного питания должно быть в два раза меньше действующих норм и правил, и, соответственно, следует удвоить пространство, определенное для каждого человека;

— расстояние между сидениями в залах приема пищи должно быть не менее одного метра за одним столом, а расстояние между столами — не менее двух метров;

— на доске перед каждым предприятием общественного питания должны быть указаны общая площадь мест (залы, комнаты и другое) приема пищи, количество мест, расстояние между столами, нормы плотности на человека.

Агентство по пищевой безопасности, министерство внутренних дел, министерство здравоохранения, министерство экономики и местные органы исполнительной власти должны решить вопросы, вытекающие из настоящего постановления.