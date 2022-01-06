В Азербайджане установлен верхний предел цен на муку и хлеб.

Как сообщили в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, в качестве превентивной меры с целью недопущения ценовых манипуляций Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провела обсуждения с рядом крупных импортеров продовольственной пшеницы, а также с производителями муки и хлеба.

С учетом цен на импортную продукцию и затрат на переработку в настоящее время был установлен верхний предел цен на муку и хлеб: оптовая цена 50 кг муки -35,9 манатов, розничная цена традиционного (круглого) хлеба (500 г) – 0,5 манатов , розничная цена традиционного (круглого) хлеба (650 г) – 0,65 манатов. Государственная служба продолжает осуществлять контроль за соблюдением ценовых пределов. Согласно результатам мониторинга, оптовая цена муки (50 кг) колеблется в пределах 35,4-35,9 манатов. В настоящее время Государственная служба готовит базу данных об оптовых пунктах продаж муки, графика работы и оптовых ценах, которые будут обнародованы сегодня.