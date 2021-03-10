В Азербайджане упрощена форма заданий выпускных экзаменов

Еще больше упрощена форма заданий выпускных экзаменов по ступени общего образования.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра Ханлар Ханларзаде.

Напомнив, что выпускной экзамен по этой ступени образования проводится в один тур, он отметил, что на экзамене будет предлагаться 85 заданий — 30 заданий по иностранному языку, 30 — по языку преподавания, 25 заданий — по математике.

На экзамене не будет вопросов открытого типа, требующих письменного ответа.

«В программу включены материалы, начиная с 5-го класса и по первое полугодие 9-го класса. Темы, которые планируется пройти во втором полугодии, будут составлены по материалам 5-8 классов».(Trend)