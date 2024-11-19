В Азербайджане уже несколько месяцев, как началось производство бензина АИ-95, который реализуется по регулируемым ценам за 1,60 маната.

Как сообщает АПА, об этом заявил начальник управления экономики Министерства энергетики Рауф Гурбанов в ходе обсуждения предлагаемых изменений в закон «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» на сегодняшнем заседании комитета природных ресурсов, энергетики и экологии.

Он сообщил, что цена на бензин марки АИ-95 пока не включена в перечень продукции, реализуемой по регулируемым ценам: «В ближайшее время Кабмин включит АИ-95 в этот список. Бензин АИ-98 мы не производим. Поэтому его цена не регулируется».