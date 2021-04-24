В Азербайджане трое наказаны за имитацию вакцинации

Органами прокуратуры Азербайджана продолжаются комплексные меры по борьбе с незаконными действиями, направленными против проводимого в стране процесса вакцинации для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в некоторых средствах массовой информации и на страницах в социальных сетях появилась видеозапись, на которой медсестра в процессе вакцинации гражданина имитирует введение иглы.

В ходе расследования, проведенного в Следственном управлении Генпрокуратуры, было выявлено, что 21.04.2021 года при проведении вакцинации в школе № 26 на территории Хазарского района медсестрами Бакинской городской больницы № 4 того же района Керимовой Тебессюм Гуммет гызы и Мамедъяровой Судабой Ахмедшах гызы было совершено правонарушение.

Обратившийся для вакцинации Гезалов Самир Ариф оглу договорился с медсестрой о внесении его имени в базу вакцинированных без осуществления прививки. В результате чего приобретенная за счет государства вакцина для проведения вакцинации населения на бесплатной основе, была израсходована впустую.

В отношении этих лиц начато производство об административном правонарушении по статьям 211.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и 227 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях и направлено в суд на рассмотрение.

Постановлением Хазарского районного суда Самир Гезалов арестован на 30 суток в административном порядке, Судаба Мамедъярова приговорена к 200 часам общественных работ, а Тебессюм Керимова оштрафована на 400 манатов.