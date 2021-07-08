Глава государства подписал указ о новом делении экономических районов страны, которое предусматривает 14 экономических районов вместо 10-ти существующих.

Согласно указу президента в Азербайджане имеются следующие экономические районы: Бакинский, Нахчыванский, Абшерон-Хызынский, Горный Ширван, Гянджа-Дашкесан, Карабахский, Газах-Товузский, Губа-Хачмазский, Лянкяран-Астаринский, Центральный Аран, Миль-Муганьский, Шеки-Загатальский, Восточный Зангезур, Ширван-Сальянский.

Сообщается, что новое деление экономических районов обусловлено победой Азербайджана во Второй Карабахской войне и восстановлением территориальной целостности страны. Исходя из необходимости восстановления освобожденных территорий в Карабахе и их реинтгерации в экономику Азербайджана принято решение о создании Карабахского экономического района (включает город Ханкенди, а также Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы) и экономического района Восточный Зангезур (Джабраильский, Кяльбаджарский, Лачинский и Зангиланский районы).

Предыдущая классификация включала Верхний Карабах, Кяльбаджарский и Лачинский экономические районы, сказал # депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. В новой же версии классификации районы Карабахского региона будут представлены в Карабахском экономическом районе. По свидетельству Байрамова, оккупация около 20% территории Азербайджана на протяжении свыше 27-ми лет не позволяла нам использовать экономический потенциал этих земель:

«По предыдущей классификации, в Верхнем Карабахском экономическом районе в прошлом году было произведено продукции на 637 млн 70 тыс. манатов, Агдамском — 172 млн 934 тыс. манатов, Физулинском — 138 млн 652 тыс. манатов. В бывшем Кяльбаджар-Лачинском экономическом районе произвели продукции всего на 97 838 тыс. манатов. Причем, к формированию этих показателей имели отношение офисы и предприятия, расположенные в подконтрольных нам населенных пунктах ряда регионов. При этом доля Карабаха в производстве основных секторов экономики составляла 0,7%, а бывшего Кяльбаджар-Лачинского экономического района — всего 0,1%».

Учитывая существующий потенциал Карабахского экономического района, объем сырьевых и природных ресурсов и плодородных земель, ожидается, что производство в этих районах увеличится вскоре после восстановительных работ, заметил он:

«А значит, уже в короткие сроки мы станем свидетелями развития экономических районов Карабаха и Восточного Зангезура, появления здесь новых рабочих мест и стремительного экономического роста. Здесь также важно заметить, что Восточно-Зангезурский экономический район имеет особое стратегическое, экономическое, а главное — историческое значение. Восточный Зангезур также важен с точки зрения использования и расширения экономического потенциала региона. Тем более, что Карабахский экономический район имеет серьезный промышленный, туристический и сельскохозяйственный потенциал. Говоря о Восточном Зангезуре, следует учесть, что это, безусловно, кладовая природных ресурсов и возможностей для развития здесь сельского хозяйства».

В целом же, считает эксперт, текущие новшества нацелены на системный и программный подход к экономическому развитию страны. По его словам, восстановление международных коммуникаций подстегнет динамику развития региона и обеспечит надежную безопасность. Кроме того, с вводом в эксплуатацию Зангезурского транспортного коридора Азербайджан практически превращается в транспортный узел региона. К тому же наша страна активно участвует в формировании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан оказывает финансовую поддержку развитию региональной части этих транспортных коридоров. Наконец, это обеспечит Нахчывану доступ к ним через основную территорию Азербайджана, что представляет особую важность с точки зрения доступа местных бизнесменов автономии к транспортному коридору Восток-Запад.

По свидетельству экономиста, упомянутый транспортный коридор также важен в плане налаживания отношений и сотрудничества между бизнесменами, работающими в западной части Азербайджана, и предпринимателями в Нахчыване, что позволит транспортировать продукцию в краткосрочной перспективе. Географическое положение и транспортная инфраструктура нашей страны позволяют увеличить объемы международных грузоперевозок, в том числе ненефтяной продукции.