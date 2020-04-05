В Азербайджане создается 50 тыс. общественных рабочих мест

В апреле-мае в Азербайджане планируется создать 50 тыс. общественных рабочих мест.

Как сообщает Report, это отражено в Плане действий, одобренном Кабинетом министров, по реализации указа Президента от 19 марта 2020 года в связи с уменьшением негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) и в результате резких колебаний на мировых энергетический и фондовых рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и хозяйствующие субъекты.

Цель состоит в обеспечении временной занятости граждан. Для этого выделен 30 млн манатов.

Таким образом, каждому общественному работнику будет выплачиваться зарплата в размере 300 манатов в месяц.

| 2020-04-05T00:35:42+00:00 5 апреля 2020, 04:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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